Precios de la gasolina van en disminución

Posted at 6:17 PM, Dec 20, 2021

Si piensa manejar a su destino esta semana, aproveche el descuento en gasolina. El precio promedio de un galón de gas cayó por $.06 durante las últimas dos semanas, eso significa que el precio ahora rodea los $3.41. De acuerdo a un análisis de la empresa Lundberg Survey los precios han bajado en un mes debido a los menores costos del petróleo crudo. el precio promedio nacional más bajo está en Houston: a $2.38 el galón. Aquí en Corpus Christi, según la AAA el precio promedio por un galón de gasolina regular es de $2.76.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.