Venezolanos en Corpus Christi preocupados por tensión entre EE. UU. y Venezuela

CORPUS CHRISTI, Tejas — Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han escalado en una inusual demostración de poder naval, con Estados Unidos desplegando numerosos buques de guerra y personal militar en aguas de América Latina y el Caribe para presuntamente combatir los cárteles de la droga.

En respuesta, Venezuela también ha movilizado 4,5 millones de milicianos en todo el país, causando preocupación entre los venezolanos de la zona costera.

"Para nosotros es bastante importante lo que está pasando ahorita, no sabemos en qué va terminar porque no sabemos cuáles pueden ser las negociaciones que hay," Oralia Hay, venezolana en Corpus Christi, dijo.

Hay ha vivido en Corpus Christi por muchos años, pero siempre ha expresado lo mucho que quiere a su país y sus ganas por regresar. Para Hay y otros venezolanos es difícil hacer eso y mucho más ahora.

"Mi mamá ha pasado por situaciones en las que yo no he podido estar allá porque no he podido entrar en mi país," Hay dijo.

Para otros venezolanos como Greyci Nazareth, la incertidumbre y el miedo los afecta por lo que pueda pasar.

"No desearía que haga ninguna guerra ningún derramamiento de sangre porque al final los que vamos a, como quien dice absorber todo esto vamos a ser el pueblo venezolano," Nazareth dijo.

Con este contexto, el politólogo de la Universidad de Rice, Mark Jones, explicó qué es lo que puede pasar en el futuro.

"No hay ninguna razón para estar preocupado porque no vamos a tener ningún conflicto bélico entre Venezuela y Estados Unidos," Jones dijo.

Jones dice que lo que está sucediendo es más simbólico entre los dos países. Es más el presidente Trump dando el mensaje al gobierno de Venezuela que están cansados de la participación del narcotráfico y hostigar las empresas de petróleo de Estados Unidos.

Pero además de todo esto, Trump ha subido la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro.

Esto no ayuda con la preocupación de los venezolanos. Pero todos siguen teniendo el mismo sueño.

"Volver a ser una Venezuela propia como siempre lo fuimos y que todos puedan regresar con su familia a nuestro país porque nuestro país es lo más bello del mundo," Hay dijo.

