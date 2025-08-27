CORPUS CHRISTI, Tejas — El juez federal Edward Chen ha decidido pausar las acciones legales relacionadas con la demanda que solicita evitar el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos. El caso ahora espera una decisión del Noveno Circuito de Apelaciones.

"Muchos de nosotros los venezolanos estábamos a la expectativa de una respuesta favorable," dijo Hendryd García, un venezolano residente de la zona costera de Corpus Christi.

García, quien tiene el TPS bajo la designacion de 2021, explica que es uno de los procesos que los venezolanos toman para estar en el país legalmente. Aunque García también tiene asilo, el TPS le ayuda a tener un respaldo más para estar en el país.

Venezolanos de la zona costera reaccionan ante pausa del TPS por juez federal

"Y por eso está importante pues la respuesta del Juez Chen," dijo García.

El juez Chen dice que podría emitir una decisión en caso de circunstancias urgentes. Pero por el momento, esta pausa causa un suspenso del futuro migratorio de medio millón de personas a solo días de que expire el registro de 2021 el 10 de septiembre de 2025.

Abogada de inmigración, Debra Rodríguez, explica que el TPS para los venezolanos es diferente comparado a otros países que sí han terminado como el de Nicaragua, Honduras y Nepal, especialmente cuando Venezuela tiene un aviso de viaje.

"En Venezuela, en mi opinión, no es seguro para los ciudadanos de Venezuela regresar a su país," dijo Rodríguez.

Rodríguez enfatizó que "la razón para TPS es protección."

La abogada reconoce que no se sabe cuándo puede ver una decisión, pero entiende la inseguridad de los Venezolanos.

"Venimos a trabajar, a dar lo mejor de nosotros por este país y para nuestra familia entonces obviamente sí nos vemos bastante afectado de toda la comunidad venezolana," dijo García.

García dijo que mientras tanto se tiene que pensar en otras alternativas migratorias, algo que no sería fácil para los Venezolanos.

"Lamentablemente nos toca esperar un poco más. Es una angustia, una incertidumbre," dijo García.

Esta historia fue reportada al aire por un periodista y ha sido convertida a esta plataforma con la asistencia de IA. Nuestro equipo editorial verifica todo el reportaje en todas las plataformas para garantizar equidad y precisión.

