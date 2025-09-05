CORPUS CHRISTI, Texas — Las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han generado cambios significativos en las políticas de inmigración que afectan directamente a los venezolanos en territorio estadounidense, creando incertidumbre a esta comunidad.

El presidente venezolano Nicolás Maduro ha escalado su retórica contra Estados Unidos, advirtiendo sobre posibles consecuencias militares.

Tensiones diplomáticas entre EE.UU. y Venezuela impactan políticas migratorias

"Si Venezuela fuera agredida pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela," dijo Maduro.

Por su parte, el presidente Donald Trump ha vinculado la inmigración venezolana con actividades criminales.

“Han estado enviando a millones de personas a nuestro país, muchas de ellas… Tren de Aragua," declaró Trump.

El ataque militar de Estados Unidos contra un presunto barco de drogas de Venezuela y la guerra contra el narcoterrorismo han llevado a la administración de Trump a decidir que no es de interés del país permitir que los venezolanos permanezcan aquí. Esto condujo al fin del TPS 2021.

El abogado de inmigración Raed González describe la situación actual como sin precedentes.

"Existe un pánico, hay un miedo, hay una preocupación muy grande lo que estamos viendo ahora mismo no se había visto nada nunca antes en la historia," dijo Raed González, un abogado de inmigración de Houston, Texas.

González explica que estos cambios han ocurrido muy rápido y sin mucha consulta o conocimiento de la ley. Por ejemplo, cuando el parole humanitario fue revocado para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Pero muchas personas tienen otras opciones migratorias sin saberlo.

"El caso de asilo continúa si lo tenía pendiente y entonces si obtuvo el permiso de trabajo por el caso de asilo, ese continúa también," explicó González.

Si ganas tu caso de asilo luego puedes solicitar la residencia de Estados Unidos después de un año.

"Si el caso se negara, tiene una segunda oportunidad de presentar su caso nuevamente ante un juez de inmigración," añadió González.

González también menciona que existe "el amparo en la corte" que es otro tipo de apelación para que revisen su caso.

Pero cada caso es complejo y es importante consultar con un abogado que esté informado correctamente.

"Hay mucha información falsa, mucha información incorrecta, hay fraudes donde están cobrándole a la gente dinero," advirtió González.

Con el clima político cambiando rápidamente, no se puede predecir qué pasará, pero el abogado González dice que es valioso tener fuentes confiables.

"Si Dios quiere, esto cambiará pronto. Hay elecciones de medio término del año que viene que pueden decidir entonces el camino en el que va a continuar el gobierno y la administración del presidente Trump," concluyó González.

