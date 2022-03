MGN

Posted at 10:26 AM, Mar 03, 2022

MEXICO CITY – Un sismo sacudió al sur de Mexico el jueves por la mañana. Reportes de la organizacion U.S. Geological Survey estiman un magnitude de 5.7, y dicen que el epicentro queda a unos 12 kilometros al oeste noroeste de Nopalapán en el estado de Veracruz. Esa cuidad queda a unos 200 kilometros de la ciudad de Veracruz. El terremoto activó alarmas sísmicos en el DF, que queda a 380 kilometros de Nopalapán, pero no se sintió. Aún no se han reportado daños.

