RTA ofrecerá transporte gratuito durante Buc Days

Posted at 6:13 AM, May 01, 2021

RTA estará ofreciendo transporte gratis evitar cualquier percance o problemas de estacionamiento durante Buc Days. Los autobuses estarán disponibles desde el Estadio Whataburger hasta el festival. Habrán cuatro paradas disponibles. el estacionamiento del Estadio Whataburger: avenida Port, al pasar la calle Sam Rankin el estacionamiento del Estadio Whataburger: avenida Port, al llegar a N. Tancahua

el estacionamiento de Hurricane Alley: avenida Port, al pasar N. Tancahua

la calle Brewster en el retorno del American Bank Center

Se requerirá el uso de cubrebocas.

