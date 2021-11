(Kingsville P.D. Facebook)

Posted at 6:45 PM, Nov 01, 2021

Un oficial del departamento de policía de Kingsville fue baleado el lunes a eso de las 5:20 de la tarde. Según funcionarios del condado de Kleberg y la ciudad de Kingsville, el oficial estaba investigando una llamada cuando fue baleado. También dicen que el sospechoso está en custodia tras tratar de escapar, y que el oficial fue trasladado por HALO-Flight a Corpus Christi para recibir tratamiento. Este es una historia en desarrollo. Sigue en sintonía con Telemundo CC para más información.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.