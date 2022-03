Telemundo CC

Luego de dos años de estar ausentes debido a la pandemia, 30 artistas participaron en el evento de este fin de semana en Heritage Park. Todo un éxito fue el festival de jazz de Texas este fin de semana según los organizadores. De hecho, ya anunciaron sus planes de regresar antes de lo que usted espera. Marque su calendario porque el evento tomará lugar del 21 al 23 de octubre de este año.

