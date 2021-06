Estudiante de A&M-CC se ha comprometido a perjudicar presuntos depredadores sexuales

Posted at 6:03 PM, Jun 02, 2021

Un estudiante universitario local ha decidido convertirse en un "justiciero". Su meta: Atrapar a personas que perjudiquen a la comunidad. Josh Brown tiene una página en YouTube, donde publica videos de conversaciones con hombres adultos. Él dice que los hombres lo contactan en las redes sociales, y en sitios de citas pensando que es un adolescente menor de edad. Brown dice que se ha comprometido a desenmascarar a los presuntos depredadores sexuales tras inspirarse en una tendencia nacional. Esta noche durante nuestro noticiero de las 10 les tendremos más detalles sobre la misión de este universitario.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.