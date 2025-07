Prev Next

Posted

CORPUS CHRISTI, Texas — Luego de la grave inundación del 4 de julio, la ciudad de Kerrville y el condado de Kerr buscan reconstruir. En la zona costera, crece el apoyo a las víctimas mientras siguen las labores de búsqueda y rescate. “Estamos en modo de búsqueda y rescate. Seguimos buscando señales de vida y personas en el río, dijo Austin Dickson, Community Foundation of the Texas Hill Country. “Tenemos más de 400 socorristas aquí trabajando arduamente para encontrar personas, por lo que no necesitamos más suministros.” Según funcionarios de la ciudad y el condado, han recibido numerosas solicitudes del público tratando de ofrecerse como voluntarios o donar. Hasta el momento ellos están aceptando donaciones monetarias a través la organización sin fines de lucro, Community Foundation of the Texas Hill Country. Inundación en Kerr: Cómo ayudar mientras siguen búsqueda y rescate “Estamos recaudando fondos del público estadounidense y los estamos reuniendo en un solo fondo, el Kerr County Flood relief Fund, aquí en la fundación, y ese fondo, a su vez, en el futuro, días, semanas, meses y tal vez años, otorgará subvenciones a organizaciones locales aprobadas que están ayudando en la recuperación,” dijo Dickson. Dickson dice que seguramente necesitarán más suministros en el futuro, pero por ahora hay otra prioridad. “En este momento, la forma más fácil y útil es que la gente haga una donación en línea,” dijo Dickson. Y no son los únicos que están ayudando al área de Texas Hill Country. El Ejército de Salvación de Kerrville ha sido designado como el socio oficial para coordinar voluntarios y donaciones en especie. El Ejército de Salvación de Kingsville está ayudando a sus socios de Kerrville. Dicen que la mayor necesidad es de voluntarios. “Están pidiendo a la gente que ayude con la cocina para atender a todas las personas que están llegando, servir comidas, y la otra cosa en la que necesitan ayuda los voluntarios es simplemente distribuir todos los artículos que están llegando,” dijo Steve Martinez, Director Del Ejército De Salvación De Kingsville. Martinez dijo que hay abudancía de artículos, pero que si buscan artículos de limpieza, artículos de aseo e higiene. La organización aclara que no se necesita ropa en este momento. “Si quieren voluntarios es mejor llamar antes, o la otra cosa pueden llamar directamente allí y registrarse,” dijo Martinez. El Ejército de Salvación de Kingsville está preparando estos artículos para llevarlos a Kerrville esta semana y para ofrecerse como voluntarios. Para más información sobre cómo ayudar al condado de Kerr, visite la pagina de Facebook del condado. Esta historia fue reportada al aire por un periodista y ha sido convertida a esta plataforma con la asistencia de IA. Nuestro equipo editorial verifica todos los reportajes en todas las plataformas para garantizar imparcialidad y precisión.



Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.