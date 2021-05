Salvavidas de 77 años ayuda en el YWCA cuidando a las nadadoras

Posted at 10:02 PM, Apr 28, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Paul Tisdale llega con entusiasmo sin falta de lunes a viernes al YWCA con una gran misión, cuidar de los nadadores. Tisdale lleva mas de 5 años ejerciendo como salvavidas voluntario los cinco días de la semana con turnos en la mañana y en la tarde. Y a pesar de que es un trabajo que requiere esfuerzo físico, admite que a sus 77 años, su edad no es una barrera y se siente mejor que nunca. "Es muy gratificante servir a las nadadoras que necesitan nadar porque es el mejor ejercicio y una actividad muy importante tenemos que enseñar a la gente a nadar y protegerlas", dijo. Para Tisdale, cada día es una oportunidad nueva para ayudar a personas como Maria Kennerson una enfermera retirada que disfruta de las clases de natació​n. "El señor Paul es una excelente persona siempre esta al pendiente de todos los que venimos aquí a las clases es muy servicial incluso te enseña los tips para saber como nadar como protegerte", dijo Kennerson. Aún durante los meses que el YWCA tuvo que cerrar por la pandemia, Paul Tisdale continuó siendo voluntario para asegurarse que la piscina estuviera limpia y que el centro estuviera organizado. Y ahora con la reapertura de las piscinas tisdale se siente entusiasamado de la oportunidad de continuar haciendo lo que mas le apasiona ayudar a las personas y nadar. Si usted le interesa ser voluntario en el YWCA puede llamar al (361) 857-5661.

