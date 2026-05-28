CORPUS CHRISTI, Tx — Conocer las rutas de evacuación con anticipación puede marcar la diferencia. Una vez que se emita una orden de evacuación, hay que actuar de inmediato y llevar consigo los artículos esenciales y suministros de emergencia.

Es importante evacuar lo antes posible para evitar el tráfico y los peligros asociados con el mal tiempo.

Sin embargo, muchos residentes admiten no saber cuándo ni cómo evacuar.

“En un tiempo de huracán, pues realmente no, porque nunca lo he tenido que pensar. Nunca he pensado que es algo que pueda pasar”, dijo Antonia Rojas, residente.

“La verdad no. No, no. Es que la gente se asusta, ¿verdad?”, dijo Mario Rojas, residente.

“No, hay que investigarlo, ¿no?”, dijo Aaron Linart, residente.

Rutas de evacuación en Corpus Christi: lo que debes saber antes de que llegue un huracán

Existen diferentes maneras de evacuar dependiendo de dónde se encuentre el hogar, pero la ruta principal de evacuación es la Interestatal 37 Norte hacia San Antonio.

TxDOT cuenta con un plan de tráfico de dos etapas para ayudar a que las personas salgan de la zona costera más rápido. En la Etapa 1, se abren los carriles de emergencia en dirección norte de la Interestatal 37 para aumentar el flujo vehicular. En la Etapa 2, se activa el contraflujo, lo que significa que los carriles normalmente en dirección sur de la I-37 se invierten para agregar dos carriles hacia el norte y facilitar la evacuación.

Hay que tomar en cuenta que los tiempos de viaje serán más largos de lo normal. Además, no se podrá acudir a las estaciones de autobuses a menos que así lo indiquen las autoridades.

Las embarcaciones grandes y las casas móviles no podrán cruzar la autopista JFK ni el Harbor Bridge cuando comiencen los vientos fuertes. Tampoco se debe permanecer en una casa rodante durante un huracán.

Durante un huracán, la costa puede convertirse rápidamente en una zona de alto peligro. Ante una orden de evacuación, debe ser el primer lugar del que se debe salir.

La preparación y la información oportuna pueden marcar la diferencia durante una situación de peligro. Manténgase informado a través de las fuentes oficiales de su comunidad y llame al 911 en caso de una emergencia real.