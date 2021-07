Residentes de Flour Bluff se quejan de un mal sistema de drenaje

Posted at 6:19 PM, Jul 07, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Las lluvias causaron estragos en el área de Flour Bluff, y mientras el agua se continuaba acumulando, algunos residentes se quejaron de un mal sistema de drenaje. Ashley Burke vive más de 10 años en el área de Flour Bluff, y dice que el mal sistema de drenaje de la ciudad afecta sus hogares ya que el agua se acumula en el jardín. Y en medio de un día lluvioso, decidió tomar el asunto en sus propias manos. "Siempre que llueve, nuestras casas se llenan de agua", dijo. "Hoy tuvimos que comprar una bomba de agua para intentar sacar el agua". En esa zona, el radar ha estimado que cayeron 3.5 pulgadas de lluvia en tan solo seis horas, causando preocupación en residentes como Douglas Lesourgeon. “Las calles se llenan de agua, parece una piscina gigante", dijo. "Si continúa lloviendo asi, el agua se mete a las casas". Cuando preguntamos a representantes de la ciudad como van a solucionar el sistema de mal drenaje, dijeron estar trabajando en un proyecto llamado "Laguna Shore Street", el cual culminará en 18 meses, y tiene como propósito ayudar a sobrellevar los problemas de drenaje en Flour Bluff. Sin embargo, los residentes dicen que la ayuda debería llegar antes. “Necesitan reparar las carreteras ya llevamos muchos años así", dijo Lesourgeon. "La ciudad nos cobra impuestos, y no vemos resultados”. Burke también está harta. “Esto es responsabilidad de la ciudad arreglar el drenaje y ya estamos cansados de esto", dijo. "Nosotros sufrimos las consecuencias de una mala administración de la ciudad”. Y en medio de estas quejas, se prevén más lluvias para el resto de la semana con acumulados similares o superiores lo cual podría empeorar la situación actual.

