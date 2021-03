Proteja a su mascota del frío que se viene

Posted at 10:34 PM, Feb 11, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Las bajas temperaturas durante los próximos días también afectarán a los animales quienes son vulnerables y dependen del cuidado de las personas. Y para los que tienen mascotas es necesario que tomen las debidas precauciones para protegerlos. Refugios del area como Gulf Coast Humane Society estan preparandose para que sus perros y gatos no pasen frio durante los proximos dias. Incrementaran la calefaccion y a pesar de que los sacan a pasear tres veces al día estarán atentos de que no sea mucho tiempo para que no se enfermen. Según dice Sharon Ray, directora ejecutiva del refugio, hay que poner atención al tipo de pelaje de su mascota ya que un Husky pasara menos frío que un Chihuahua. Y es necesario que les ponga un sueter a los que tiene el pelaje delgado. "Entre más pequeño sea el perro y mas viejo son mas vulnerables al frío y si tiene perros como un chihuahua necesitan mantenerlos adentro proque no tienen suficiente calor en el cuerpo para mantenerse calientes." Dice Jackie McCollough, representante de Gulf Coast Humane Society. Debe mantenerlos dentro de la casa y ponerles una cama con cobijas porque las temperaturas bajarán durante la noche y no pueden estar afuera. Caminando contra el viento, Omara Rojas residente de Corpus Christi, salió pasear unos minutos a su perro Oliver, un french poodle de 9 años y dice que para los proximos dias se asegurará que esté abrigado. “Le puse dos suéter hoy por ejemplo tiene uno debajo del otro y aveces solamente uno no hace falta dos pero hoy esta demasiado fuerte el viento mala temperatura", dice Rojas. Sin embargo, no todos los perros tienen un hogar, es por eso que los refugios estarán cuidando de ellos hoy más que nunca. "Hay algunos animales que tienen necesidades especiales que se beneficiarían de estar en una casa necesitan amor y estar en una jaula les asusta especialmente a los mayores", dice Sharon Ray. Los refugios como Gulf Coast Humane Society estarán necesitando donaciones de cobijas o voluntarios que ofrezcan sus casas para cuidar a los animales durante el findesemana. Si usted está interesado en ayudar puede llamar al (361) 225-0845.

