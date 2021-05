Programa digital para los niños de habla hispana, y bilingües disléxicos disponible en los distritos escolares de Texas

Posted at 12:34 AM, May 04, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Según la agencia de educación de Texas, los estudiantes con necesidades especiales fueron los más afectados durante la pandemia debido a los retos que enfrentan por la educación en linea. Pero ahora los que padecen de dislexia cuentan con una herramienta que puede facilitar sus estudios. Se llama "Esperanza" y es un programa digital creado por la Dra. Elsa Cárdenas Hagan, experta en educación. “Entonces para mi es un sueño, verdad, porque son tantos años, verdad, mas de 30 años de trabajar con niños de dislexia y ahora veo que, mire -- vamos tener mucha más oportunidad de ayudar a los niños ¿verdad?" dijo Cárdenas. "Esperanza" está diseñado para los niños de habla hispana, y bilingües disléxicos. Las principales características de la dislexia son dificultad para leer palabras individuales, dificultad deletreando, y dificultad para leer rápidamente. “Esperanza” ya está disponible de manera gratuita en más de mil distritos escolares de Texas. “Hay bastantes distritos escolares, que es posible que no tienen especialista. pero ahora van a tener la oportunidad de usar este programa en línea”, dijo Cárdenas. Al abordar sonidos específicos, palabras y conceptos generales de lectura, los educadores como Francis Arnesen Rubio del distrito escolar de Ysleta, cerca de El Paso, utilizan “Esperanza” para brindar terapia individualizada a los estudiantes. "Nos funciona muy bien y es lo que los niños y maestros necesitan", dijo Rubio. "Los niños se divierten aprendiendo y he visto un progreso significante en su manera de leer y escribir", dijo la educadora Mary Sanchez de Crowley ISD. Según datos de la agencia de educación de Texas, son más de 1 millón de estudiantes bilingües en el estado y de ellos el 5 por ciento tiene dislexia. Cárdenas Hagan espera que con esta herramienta, los niños con dislexia puedan mejorar sus habilidades de lectura y escritura, y obtegan mejor aceso a datos que mejoren su alfabetización.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.