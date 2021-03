Piso 21 se prepara para estrenar album con varios éxitos

Posted at 11:12 PM, Feb 26, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Piso 21, la agrupación colombiana de pop urbano, pronto estará estrenando un nuevo álbum. Ya varios de sus temas son un éxito, acumulando millones de visitas en YouTube y otras plataformas digitales como Spotify y Apple Music. "Más de la Una", es el último éxito de Piso 21 en su tercera colaboración con Maluma. "No, increíble muy felices por todo esto que está pasando", dijo David Lorduy Hernández, conocido como "Lorduy". "Con 'Más de la Una', el proceso de la canción también fue increíble. Maluma, pues, demasiado agradecidos con Juan Luis porque se puso la 10 pa' muchas". El 18 de marzo, los chicos estrenan un nuevo álbum “El Amor en los Tiempos del Perreo”, que incluye temas que ya son éxitos. "Esto va a tener de todo un poco”, dijo Juan David Huertas, conocido como "Profe". “Tenemos, ósea, la gente ya conoce lo que hicimos. Por ejemplo, con Nodal, que es una ranchera con mezcla de trap, viene algo muy bossa nova, viene funk, viene perreo intenso." La versatilidad de Piso 21 se ve reflejada en cada uno de los ritmos con los que experimentan. "No yo creo que es simplemente buscar buenas canciones”, dijo David Escobar, conocido como Dim. “Yo creo que tú, eh, las canciones, las vistes como ‘Tú quieras’, digamos que nos ha gustado ser, como tu lo dices, versátiles." Y dicen que todavía tienen muchas otras colaboraciones por venir. "Falta un montón de cosas, pero de esas colaboraciones -- con gente artistas anglo que admiramos: Drake, Bruno Mars, The Weeknd, también está en nuestro ‘bucket list’", dijo Profe. La agrupación Piso 21 ha logrado cumplir metas y acumulados éxitos a lo largo de sus 13 años de carrera que muchos músicos suenan con lograr. Sin embargo, no pierden su sencillez y humildad a pesar de la fama, y agradecen el apoyo de sus fanáticos. "Hemos tratado siempre de hacer lo mejor pensando en que otras personas a través de nuestra música se puedan identificar", dijo David Escobar, conocido como “Dim”. Pablo Mejía, conocido como “Pablito”, dice que es un proceso y la gente los ha visto crecer durante todos estos años. Una agrupación que ha demostrado que tienen la habilidad de ser versátiles y mantener su esencia durante su trayectoria musical, sorprendiendo con cada fusión rítmica y colaboraciones con artistas de diversos géneros.

