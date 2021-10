Posted at 4:14 PM, Oct 07, 2021

CORPUS CHRISTI — Las Caridades Católicas ayudan la gente necesitada con asistencia de comida, y se unen con "Toys For Tots' durante la navidad. Los organizadores animan a que las familias se registren durante las proximas semanas para tener cupo para todos. Anualmente ayudan a más de 2 mil familias con las meriendas. El año pasado el evento fue por ventanilla debido a la pandemia y este año la situación será igual.

