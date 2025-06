Niña de 6 años busca donante de médula ósea en su segunda lucha contra leucemia

Prev Next

CORPUS CHRISTI, Tejas — Emery, a quien su familia describe como femenina y atrevida, ama las muñecas, el maquillaje y la pintura; el rosa y el morado son sus colores favoritos. Cuando le preguntaron cuál era su princesa favorita, Emery no lo dudó. "Rapunzel,” Emery dijo. Cuando le preguntaron por qué, ella respondió simplemente: "Por... su cabello largo". A principios de este mes, durante lo que se suponía que sería un chequeo de rutina después de estar en remisión, los médicos descubrieron que el cáncer de Emery había regresado. Niña de 6 años necesita donante de médula ósea en su segunda batalla contra la leucemia Ahora, Emery y NMDP están buscando a alguien compatible con ella para recibir un trasplante de médula ósea. "Es muy fácil,” Leticia Mondragon, gestora de cuentas para NMDP, dijo. “Yo creo que mucha gente no quiere registrarse porque piensan que va ser una operación muy dolorosa pero mas de 90% es como una donación de sangre. Es tan fácil así." NMDP NMDP Codigo QR para Emery Ramos Según el NMDP, solo el 30% de los pacientes tienen un donante compatible en su familia. Emery está entre ese 70% que intenta encontrar un donante familiar externo y que sea hispano. El 13% de la población del registro del nmdp se identifica como de descendencia hispana. Y la organización busca a más personas que se inscriban. “El requisito es nomas 18 a 40 anos de edad y puede serlo en su teléfono celular y nomas puede textear el 61474 y poner Hope4Emery, el numero 4,” Mondragon dijo. “Y Después es un cuestionario y después le mandamos el cheek swab kit." Los destinatarios recibirán el kit en un plazo de 7 a 10 días. El proceso consiste en frotar cada lado de la mejilla durante 10 segundos y enviarlo por correo. El repositorio de datos biográficos se encuentra en Minneapolis, Minnesota. La organizacion se pondra en contacto con usted si es compatible con Emery o con cualquier otro paciente que lo necesite. "Le recordamos a toda la comunidad que se registre porque usted puede tener y ser la única forma de esperanza para Emery o cualquier otro paciente que necesite la ayuda,” Mondragon dijo. Esta historia fue reportada por un periodista y ha sido convertida a esta plataforma con la asistencia de IA. Nuestro equipo editorial verifica todos los reportajes en todas las plataformas para garantizar imparcialidad y precisión.



