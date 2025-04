Niegan libertad condicion a Yolanda Saldívar

Prev Next Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas<br/>

CORPUS CHRISTI, Tejas — A solo cuatro días del 30 aniversario de la muerte de la cantante tejana Selena Quintanilla-Pérez, a Yolanda Saldívar se le negó la libertad condicional y continuará cumpliendo cadena perpetua. Saldívar, de 64 años, debía cumplir 30 años antes de poder ser considerada para la libertad condicional tras ser sentenciada en 1995. En un comunicado enviado a KAJA Telemundo, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas indicó que, debido a la naturaleza del delito, se le negó la libertad condicional y fijó su próxima revisión para marzo de 2030. "El expediente indica que el delito en cuestión presenta elementos de brutalidad, violencia, comportamiento agresivo o selección consciente de la vulnerabilidad de la víctima, lo que indica un desprecio consciente por la vida, la seguridad o la propiedad ajena, de modo que el delincuente representa una amenaza continua para la seguridad pública", declaró la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas. Saldívar cumplía cadena perpetua en la Unidad Patrick L. O'Daniel. Saldívar le disparó fatalmente a Selena Quintanilla-Pérez en el Days Inn de Navigation Drive el 31 de marzo de 1995, tras ser cuestionada por malversación de fondos del Club de Fans de Selena y las Boutiques de Ropa de Selena. Hoy, estamos agradecidos de que la Junta de Indultos y Libertad

Condicional de Texas haya decidido negar la libertad condicional a Yolanda

Saldívar. Aunque nada puede traer de vuelta a Selena, esta decisión reafirma que la justicia sigue presente para la hermosa vida que nos fue arrebatada, y a millones de fans en todo el mundo, demasiado pronto.

El legado de Selena es uno de amor, música e inspiración. Vivió con alegría, dio desinteresadamente y sigue elevando a generaciones con su voz y su espíritu. Como su familia y seres queridos, seguimos comprometidos a preservar su memoria y asegurarnos de que su historia sea honrada con la dignidad y el respeto que merece.

Agradecemos a los fans de Selena por su apoyo inquebrantable a lo largo de los años. Su amor ha sido una fuente de fortaleza y sanación.

Continuaremos celebrando la vida de Selena - no la tragedia que nos la arrebató - y pedimos que todos los que la aprecian hagan lo mismo.



- La Familia Quintanilla y Chris Pérez



