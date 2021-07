Negocios locales se preparan para recibir a los turistas en estos días festivos

Posted at 7:55 PM, Jul 02, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Sin duda Corpus Christi suele ser un destino llamativo por su cultura de la música Tex-Mex, las playas y la variedad de comida. Larissa Vallejo llegó desde Edinburg junto con su mamá Susana Trejo y varios miembros de su familia pasear y tomarse fotos con la estatua de Selena la reina del Tex-Mex. "Venimos aquí a visitar a Selena y a visitar su statue y ahora fuimos al aquarium de los pescados y otras cosas que están ahí", dijo. Los negocios de comida como “Frutas y Antojitos el Rey” son algunos beneficiados por la ola de turismo durante este findesemana festivo. "Pues sí, recibimos un poquito más de gente, por la gente que sí está vacacionando que viene de otros estados y, pues, nos ayuda que nosotros como pequeños negocios . . . que la gente venga y nos visite", dijo Karen Gomez, una de las dueñas del negocio familiar. Según oficiales de turismo local, esta es una gran oportunidad para recuperarse económicamente después de estar cerrados durante la pandemia. “Se espera una gran cantidad de visitantes", dijo America Segura de Visit Corpus Christi. "Ellos pueden -- y muchos si lo hacen -- crean eventos para atraer más clientela a sus negocios y ofrecer un poquito de que es la cultura aquí en Corpus Christi". Eventos como la competencia de BBQ organizada por el popular establecimiento “Nueces Brewing” es un lugar que suele ser llamativo para los visitantes por su cerveza local y la comida. “Estamos emocionados . . . vamos a tener una competencia de BBQ con muchos premios, y hemos preparado postres festivos con los colores de la bandera por la independencia”, dijo Brandon Harper, uno de los dueños. "Serán días divertidos". Y sin duda serán muchos que disfruten de eventos como este, ya que autoridades de turismo estiman que serán más de 120 mil los visitantes que pasarán las festividades del dia de independencia en Corpus Christi.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.