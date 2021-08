Negocios locales piden mascarillas obligatorias tras aumento de contagios por COVID-19

Posted at 8:00 PM, Jul 28, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Los CDC ahora aconsejan que todos deben usar el tapabocas en lugares cerrados, los cuales suelen ser puntos de contagios de COVID-19. Algunos negocios como 20/20 Vintage, donde venden artículos retro, han decidido que ahora será obligatorio el uso del tapabocas para todos los que entren, después de las recomendaciones de los CDC. "Ahora hay más contagios y me preocupa”, dijo la dueña del negocio Monica Escobar Ellison. “No quiero poner en riesgo la salud de mis trabajadores, y tampoco de los clientes. Por el momento es la mejor decisión y la mayoría de clientes han tenido buena actitud con la regla”. Hasta hace tan solo un día, las mascarillas eran opcionales en el negocio, pero luego de enterarse de que su padre vacunado se contagió con la nueva variante, y al ver que los contagios continúan aumentando, cambió de idea. Una situación similar se vive en la tienda "Roy Boy Tiki Hut”, donde volvieron a poner los letreros del uso de mascarilla obligatoria. "Queremos reducir el riesgo de contagios, y también vamos a continuar usando el desinfectante y limpiando todo”, dijo Amy Gonzales, trabajadora del local. Por el momento el gobernador de Texas Greg Abbott ha negado planes de un posible mandato del uso obligatorio de mascarillas para el estado, pero los expertos de salud dicen que no es momento de bajar la guardia en especial en lugares cerrados. “En general los sitios que están cerrados que tienen poca circulación de aire son los que son más preocupantes porque los virus se pueden acumular en esa zona”, dijo el doctor Jaime Fergie. Las personas vacunadas tienen más de un 90 por ciento de protección, sin embargo, según los CDC, pueden aun contagiar a otros y por eso deberían usar mascarilla. “Es una precaución extrema, realmente, porque lo más importante de todo esto es -- sin lugar a dudas -- el 99 por ciento de este problema se soluciona con la gente vacunándose los que no se han vacunado, si se vacunan, este problema mejoraría muy rápido”, dijo. Expertos agregan que la pandemia no ha terminado y dicen que, debido a las variantes y el bajo índice de vacunaciones, las guías del uso de la mascarilla continuarán cambiando.

