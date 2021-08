Los niños leen libros a los perros del refugio en el programa 'Woof Pack'

Posted at 7:54 PM, Aug 06, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Después de estar en pausa debido a la pandemia, se reanudó el programa "Woof Pack" en el Centro de Control y Cuidado de Animales. El programa ofrece una oportunidad para que los niños practiquen la lectura y socialicen con los animales. Avianna Elizaldi llegó con su libros preferidos al centro y practicó su lectura mientras compartía con los perros de refugio. “Quiero leerle a todos los perros para que ninguno se sienta hecho a un lado”, dijo Elizaldi. El programa tiene como propósito brindar un espacio para que los niños interactúen con los perros mientras leen, y les den compañía, y según Mia Burbage, la coordinadora del centro, han visto un aumento de adopciones a raíz de iniciativas como esta. “Esto involucra más a la comunidad que visiten el centro y se animen a adoptar a los animales, pero también ayuda a que los perros aprendan a socializar con las personas", dijo. "Es estímulo positivo para los animales y una gran oportunidad para los niños”. Kelley Coppedge dice que involucrar a sus hijos en actividades como esta es algo positivo, ya que han pasado aislados durante la pandemia en las clases virtuales, y les ayuda desarrollar sus habilidades de lectura y tener interacción social. "Es terapéutico para ellos y para el perro también", dijo. "Se emocionaron cuando les dije que veníamos. Me parece una idea genial. Ellos necesitan estas actividades". "Me gusta leer a los perros", dijo William Coppedge. "Los quiero adoptar a todos". El programa de lectura se llevará a cabo cada viernes de 4 a 5 p.m., es gratuito y para todas las edades, y no es necesario una cita -- solo que los niños lleguen acompañados de un adulto. Para mas información pueden llamar al (361) 826-4606 or (361) 826-4633.

