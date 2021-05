Los jinetes se preparan para presentarse en el rodeo

Posted at 10:04 PM, May 05, 2021

ROBSTOWN, Texas — Son más de 500 caballos y unos 400 jinetes que llegaron de todo el país al recinto Richard Borchard para competir en las rondas eliminatorias en diversas categorías del rodeo como las carreras de barriles, y la competencia de zoga para mujeres entre otros.

Jada Trosper es una de las competidoras tejanas y con tan solo 15 años logró clasificar a la siguiente ronda compitiendo en la carrera de barriles.

Actividad en donde cabalga con su caballo "Seven" a una veloicidad de mas de 35 millas por hora. Trosper debe darle la vuelta a 3 barriles lo más rápido que pueda .

Demostrando asi habilidades de fuerza fisica, coordinacion y control de su caballo.

"Me siento muy emocionada bendecida y agradecida de tener nuevamente la oportunidad de hacer lo que me apasiona, llegar tan lejos es un sentimiento increible." Dice Trosper.

La jinete dice que sus padres también se dedican al rodeo y desde que era pequeña le apasionan los caballos sin embargo dice que toma mucho esfuerzo y dedicacion para lograr ser una jinete destacada.

“Es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana nunca tengo tiempo para descansar y tampoco mis padres." Dice Trosper.

Para jinetes como ella poder demostrar su talento frente a la gente es muy emocionante luego de varios meses compitiendo sin público debido a la pandemia algo que también les afectó económicamente ya que dependen de estos eventos para sustentarse.

“Para estos atletas estos eventos son sumanente importantes porque si no tienen eventos en vivo, no pueden competir y de ahi no tienen ingresos económicos.” Dice Scott Davis, Vice Presidente de la Alianza de Campeonato Mundial del Rodeo.

Los jinetes compiten el jueves en el American Bank Center a partir de las 7 de la noche.

Puede visitar Bucdays.com para comprar entradas para disfrutar del gran espectáculo del rodeo.

