Los bomberos de Corpus Christi ayudan a vacunar ante COVID-19 de casa en casa

Posted at 9:28 PM, Aug 16, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Si usted no se ha vacunado contra el COVID-19 y quiere hacerlo, ahora hay una manera más fácil de hacerlo y desde la comodidad de su casa. Ya puede registrarse para que los bomberos de Corpus Christi lleguen a su casa y le administren la vacuna contra el COVID-19, y es un servicio gratuito. Ya existía el programa de vacunación en casa para los adultos mayores, y ahora esta es una iniciativa de la alcaldesa Paulette Guajardo, junto con los bomberos de Corpus Christi, para incrementar las vacunaciones en la zona y detener la propagación del virus. “Es muy conveniente", dijo el bombero Daniel Valdes. "Nosotros hacemos todo. Llegamos, administramos la vacuna en la comodidad de su casa. Hay personas que no tienen tiempo de salir a vacunarse, y otras que no pueden moverse”. Trinidad Garcia fue una de las primeras en recibir este servicio, y dice que le daba un poco de miedo las agujas. Pero agradeció a los bomberos que llegaron hasta su casa y le pusieron la primera dosis de la vacuna Moderna. “Mi esposo me insistía que me vacune y se me hizo fácil hacerlo de esta manera", dijo. "Casi toda mi familia ya está vacunada”. Los bomberos dicen que muchos residentes han llamado a registrarse para este servicio, y para esta semana, esperan administrar al menos 200 dosis. Todavía tienen cupo. Para calificar, debe tener al menos 12 años para poder vacunarse. Si desea registrarse puede llamar al (361) 826-2489 de lunes a viernes desde las 7 a.m. hasta las 6 p.m.

