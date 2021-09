Lo que debes saber de la nueva variante Delta Plus

Posted at 8:29 PM, Sep 03, 2021

CORPUS CHRISTI — Expertos dicen que la variante que el "Delta Plus" también se propaga rápidamente y ataca con más facilidad las celulas pulmonares. Pero no solo es "Delta Plus" a única preocupación ya que también se han identificado nuevas variantes las cuales han sido clasificadas en dos categorías por la Organización Mundial de la Salud: Variantes de preocupacion;

y variantes de interes. Dentro de las variantes de preocupación están: Alpha, Beta, Gamma y Delta.

En las de interés están: Eta, Iota, Kappa, Lambda, y la más nueva: "Mu" Según doctores, las variantes bajo la categoría de de preocupacion son más infeccionas y son mutaciones que tienden a dominar. Según explica el doctor Srikanth Ramachandruni, es lo que estamos viendo con la variante "Delta Plus", debido a bajos índices de vacunación aumentan los contagios, y el virus continúa mutando. "Tenemos muy poca información de Delta Plus, pero proviene de la variante Delta, la cual es mas transmisible, letal y la hubieramos podido contener si más personas se hubieran vacunado le estamos dando la oportunidad al virus de continuar mutando y surgen estas variantes", dijo. Para evitar que el virus continúe replicándose, la solución es vacunarse de inmediato para evitar más contagios y proteger a los menores de edad, quien los doctores dicen son los más vulnerables a la variante Delta. Madeline Martinez de 13 años dice que se vacunó para protegerse a ella y a su hermano menor. “Él tiene 11", dijo. "Todavía no se la puede poner. Yo me siento más segura porque pues ya estoy más protegida porque siempre ando en la calle y con mi mamá.” Los doctores dicen que muchos niños terminan hospitalizados al contagiarse con las variantes ya que les atacan los pulmones con más fuerza. Tales peligros llevan a gente que antes no confiaba en al vacuna a cambiar de idea. “Al principio de la pandemia no confiaba en las vacunas pero hoy vine a vacunarme porque tenemos dos hijas de 11 y 5 años y más peligrosas”, dijo Keith Robertson. Su esposa también se vacunó. Por su parte los CDC dicen que continuarán monitoreando todas las variantes muy de cerca. Variantes de COVID-19

