Posted at 11:50 PM, Feb 15, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — En el plantel Oeste del Colegio del Mar se estarán quedando unas 130 personas que necesitan un techo, comida y calefacción durante estos días de frío. Las bajas temperaturas están afectando a las personas que no tienen un hogar y aunque inicialmente el plan era recibirlos en el American Bank Center, Lisa Oliver, representante departamento parques y recreación para la ciudad de Corpus Christi, que tuvieron que ser reubicados y elélctricas. "El propósito de este edificio es para proteger a personas cuando hay momentos de mal tiempo y por eso fue que hicimos esta selección, es para proteger los residentes de nuestra ciudad hay algunas personas que viven en la calle o talves no tienen la calefaccion en su propia casa", dijo Oliver. Las personas que llegaron a refugiarse podrán alimentarse, tendrán con calefaccion y tendran un espacio designado para dormir. Esto es a una iniciativa en conjunto con la Cruz Roja Americana, la ciudad de Corpus Christi y las Caridades Católicas quienes también contribuyeron brindando la comida. "Tenemos también familias que hemos recibido que a lo mejor no tienen electricidad en sus casas tambien ellos tambéen han venido y ahorita están cenando están preparando para dormir y pues mañana también comenzamos con comida y compartir el uno al otro", dijo Jaime Reyna, voluntario de Caridades Catolicas. Autoridades de la ciudad planean abrir más centros el martes para recibir a los que no alcanzarón cupo. Algunas personas que se quejaban por no tener acceso a las duchas, algo que autoridades dicen intentarán resolver para los próximos días.

