La tarifa por aguas pluviales podría aumentar su pago mensual de agua

CORPUS CHRISTI — La ciudad a lanzado una herramienta nueva para que usted calcule cuanto tendrá que pagar de cuota de aguas pluviales visitando la página https://swfee.cctexas.com

Actualmente la tarifa por aguas pluviales va dentro de las facturas de agua y se cobra dependiendo de la cantidad de agua utilizada, pero en el concilio se discute cambiar esta norma.

Según dice Peter Zanoni gerente de la ciudad, separar las tarifas que proveen más transparencia en el proceso de pago …

"Necesitamos separar los pagos de agua de tormenta con el pago del agua, eso ya lo hacen las ciudades grandes, y adicionalmente vamos a tener programas de prevención de agua de tormentas… “ Dice Zanoni.

Cada propiedad, se calculan los pies cuadrados de su propiedad , el tipo de vivienda residencial ya sea unifamiliar, multiple etc.

Por ejemplo en Texas la mayoría de residencias tienen menos de 3,000 pies cuadrados de área impermeable, la tarifa mensual por aguas pluviales sería de $4.59.

Tarifas con las que no todos los residentes están de acuerdo, ya que los pagos aumentan cada año.

“Si las autoridades quieren que la gente pague algo deben hacerlo ellos mismos.. y queremos saber en que van a usar el dinero y si vamos a salir beneficiados…” Dice el residente David Loeb.

La ciudad dice que usarán los fondos para mejorar la insfraestructura y sistemas de agua.

”Adicionalmente vamos a tener programas de prevención de agua de tormentas… queremos beneficiar a la comunidad y se espera que el consilio vote sobre esta cuota durante su siguiente junta, el 7 de septiembre. De ser aprobada, entrará en vigor el primero de enero del 2022.

