La sequía del bajo río Colorado interrumpe el suministro del oleoducto de Corpus Christi

CORPUS CHRISTI, Texas — Una de las dos fuentes principales del oleoducto Mary Rhodes fue cierra el Lunes debido a una grave sequía. La concejal del distrito 2, Sylvia Campos, "sonó la alarma" en redes sociales, después de que el consejo fuera notificado por "la autoridad del río Colorado inferior" que "no podía cumplir con la 'demanda diaria' que la ciudad requería." El Río Colorado inferior típicamente proporciona "40 millones" de galones de agua por día. Hablamos con el director de operaciones de agua de Corpus Christi, Drew Molly, sobre el tema. "Es una situación diaria," dijo Molly. "Necesitamos agua y que la lluvia no solo caiga en la cuenca del oasis, necesitamos que caiga en Lavaca, Navidad y en el Colorado." Campos dijo que ahora es el momento de implementar una emergencia hídrica de etapa 4. Pero mientras que Molly dice que no "descartará una emergencia hídrica" en un futuro próximo, el agua de corpus Christi continuará informando a los vecinos a medida que se ocurran nuevas novedades.

