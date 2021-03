La Michoacana prepara sus pasteles para San Valentín

Posted at 11:41 PM, Feb 09, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Faltan pocos días para San Valentín y aunque muchos regalaran rosas, las panaderías hispanas como la Michoacana están teniendo unos días muy ocupados ya que los clientes quieren endulzar el paladar de esa persona especial. “Normalmente vendemos marranitos, cuernos puroS, conchas y donas regularmente todos los días pero pero por el día de San Valentín vienen más gentes para buscar los arreglos para regalar a sus amigos”, dijo Reina Gómez, empleada de la panadería. Caroline Finbres, encargada de los preparativos dice que el tres leches es el pastel favorito de los clientes para ese día especial pero también tienen preparados los cupccakes, pasteles de fresa, chocolate y frutillas con chocolate. Dicen que es muy pronto para saber si las ventas seran un éxito pero confían en que sus clientes de siempre incrementen sus ventas.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.