La ciudad de Kingsville quiere ayudar a las mariposas monarca

Posted at 7:29 PM, Apr 23, 2021

KINGSVILLE, Texas — En unos meses comienza la temporada de las mariposas monarca es por eso que la ciudad de Kingsville aprovechó el día de la tierra para preparar los jardines con flores en diferentes partes de la ciudad.

“Están las mariposas tienen una vida corta y las monarchs ya se están acabando en existencia so están tratando para que se hagan más para poder tener mas mariposas de las monarchs.” Dice Alicia Tijerina del departamento de Parques y Recreaciones.

Y esque las semanas de bajas temperaturas en febrero dañaron varios jardines de Kingsville pero poco a poco han logrado ir recuperando los parques para que nuevamente las flores vuelvan a florecer. Según explica Tijerina, para Kingsville es importante ayudar a las mariposas monarca ya que es una especie en extinción.

Los jardines no solamente van a embellecer la ciudad sino que también serán un recordatorio para la comunidad de la importancia de cuidar el medio ambiente y a nuestro planeta tierra.

Al proyecto también se han unido entidades como la universidad de Kingsville A&M y los jóvenes del club de boxeo de Kingsville, lideradons por Jaime Cantu, dueño y entrenador del club.

"Tenemos un grupo de jóvenes que hacen ejercicio todos los dias tienen el con que para hacer la diferencia aqui en nuestra comunidad entonces es algo que les ensenamos que no nomas es recibir hay que dar pa tras entonces ellos lo hacen sin problema tiene mas de 25 años este club de estar voluntando con la comunidad para ayudar en cualquier cosa." Dice Cantu.

La ciudad espera que para los próximos meses 12 jardines a lo largo de la ciudad estén listos con las flores para recibir a las mariposas monarcas.



