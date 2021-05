La arista colombiana Pitizion dice 'Gracias A Ti' en su nuevo tema

Posted at 12:22 AM, May 12, 2021

La cantautora y compositora colombiana Pitizion regresa con nueva música este año con su nuevo sencillo "Gracias A Ti", y dice que este tema es su manera para expresar el dolor que le causaron las experiencias amorosas y les dice "Gracias, pero adiós". "Viene de un momento muy particular en mi vida, muy especial", dijo. "De un ciclo, y quise, como, cerrarlo con una canción agradeciendole a la vida por todo lo aprendido". La canción fue escrita por Pitizion, Joey Montana, Andy Clay y Bobbie Sierra. El video musical es una sobre una relación en decadencia, donde un hombre abandona a Pitizion después de causarle mucho dolor. Simbólicamente, su padre aparece para ayudarle a sanar su corazón. "Con la esperanza de poder, que muchas personas se identifiquen pero que también sientan lo que yo estoy sintiendo en este momento de mi vida que sientan tambien como esas ganas que yo tengo de seguir con mi vida", dice. "Gracias A Ti" es uno de los temas que forman parte de su primer disco. "Va a tener un poquitito de todo", dice. "Quiero como, obivamente, balancear mi album. Que no sea ni tan tan feliz -- que siga teniendo obviamente la línea las escencia Pitizion -- pero hay canciones de todo un poco en la vida. No solo vivo el desamor, vivo momentos espectaculares". Pitizion fue nominada a un Latin GRAMMY en el 2020 como Mejor Artista Nuevo, y fue nombrada como parte de los Artistas Latinos en Ascenso. Ahora pertenece a la disquera de Universal Music Latin Entertainment. En medio de la crisis que vive Colombia por las protestas y enfrentamientos a causa de la reforma tributaria, Pitizion se pronuncia y dice que hace un llamado a la paz y unidad "La clave sería dialogar y que por favor paren de matar al pueblo."

