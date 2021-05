Kingsville se prepara para el Festival de la Lotería mañana

Posted at 5:51 PM, Apr 16, 2021

KINGSVILLE, Texas — Un televisor, bicicletas, gift cards para restaurantes y estadías en un hotel son algunos de los premios que las personas tendrán la oportunidad de ganarse al comprar una tarjeta en el Festival de la Lotería durante el evento del sábado en el historic downtown de Kingsville. “Los premios que tenemos son muy grandes e invitamos a la gente a que venga a jugar a participar”, dijo Alicia Tijerina, la coordinadora de eventos del festival. Será un evento para toda la familia, y contará con juegos para los niños y manualidades, hasta con un concurso de disfraces para que las personas se vistan de su personaje favorito de la lotería. También habrá mariachi y un desfile de modas donde la presentadora será nuestra Nina Martínez. La entrada es gratis y si compra dos tarjetas de lotería con el precio de $20, su oprtunidad de ganar es más alta. Según cuenta la directora de turismo de Kingsville Janine Reyes, los fondos que se recauden serán destinados para la organización Keep Kingsville Beautiful, que se dedica a restaurar las áreas que fueron afectadas por la tormenta invernal. “Fue un año muy duro, hay muchos lugares que fueron afectados por el frio y se perdieron muchas plantas", dice Susan Ivy del departamento de parques de la ciudad. "Esta es una gran oportunidad para recuperar los jardines con estos fondos". La salud de la comunidad también se estará tomando en cuenta en este evento ya que habrá una clínica de vacunación contra el COVID-19 para los que aún necesiten vacunarse. El evento se termina a las 5 de la tarde y los organizadores dicen que están preparados para recibir más de mil asistentes.

