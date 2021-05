Jóvenes Hispanos Talentosos: Ray Talamantez de Corpus Christi y su expresión artística

Posted at 9:31 PM, Apr 21, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Al momento de hacer una obra de arte, Ray Talamantez se inspira en experiencias en la naturaleza o en experiencias personales, las cuales muchas veces han sido dolorosas y dice que plasmar esas emociones en el lienzo se ha convertido en terapia, con pinturas que en ocasiones tarda meses en terminar. "Llevo ocho meses trabajando en esta pintura habla de que no importa lo dificil que sea la vida no hay que irse por el camino facil sino que volverse mas fuerte con las experiencias", dijo. "He tenido varios familiares que han fallecido y esta es mi manera de lidiar con esas perdidas". A sus 27 años el talento de Talamantez es innato y su estilo único lo ha ido desarrollando conforme han pasado los años. Haciendo lo que le apasiona a Talamantez también ha logrado generar ingresos economicos a traves de la venta de sus pinturas. Estas, en ocasiones, pueden llegar a superar los $2,000. Pero a pesar de sentirse afortunado de ello, quiere lograr compartir su arte con todos es por eso que tiene precios acesibles como sus stickers que se venden de $3 a $5. Con la ayuda de las redes sociales se ha dado a conocer no solamente en Corpus Christi sino en varias partes de Estados Unidos. "La gente me preguntaba ¿Oye, estás vendiendo esto? ¿Puedo comprarte algunas cosas? Y yo dije 'Oh wow, la gente le gusta lo que yo hago y hasta quieren pagar' entonces ahora tengo una tienda en línea y hago envios a todo Estados Unidos". Hasta su perrita pug Zeeba es popular en las redes sociales ya que ha sido plasmada en varios de sus stickers que estan a la venta. Si le interesa ver más de las obras de arte de Talamantez visite su página web y su cuenta de Instagram Rayeatzsandwich.

