Iglesias abren sus puertas para socorrer a la comunidad

Posted at 12:16 AM, Feb 18, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — El mal tiempo ha dejado a muchas personas en el área costera sin agua y electricidad y pasando mucho frío. Es por eso que algunas iglesias y otros lugares en la comunidad han abierto sus puertas para ayudar La iglesia Church Unlimited Westside en Corpus Christi abrió sus puertas por unas horas para repartir comida y ropa abrigada a las personas necesitadas. Desde las 10 a.m repartieron comida enlatada, carne y cereales a las familias del área que se han quedado sin recursos. El pastor Mathew Lemke dice que tienen alimentos para unas 150 personas. "Hay muchas personas sin electricidad, muchas personas sin recursos, H-E-B se está quedando vacio al igual que otras tiendas. muchas personas necesitan ayuda y estamos felices de proveer lo que necesitan", dijio Lemke. Raul Galván dice que son cuatro en su casa, tienen poca agua y no logró encontrar comida en H-E-B por eso llegó a recibir los alimentos. "En mi casa hay muy poca presión, cereales y cosas asi lo que tengo ahi en la casas somos cuatro", dijo. La iglesia también tiene dos cuartos con ropa que ha sido donada para hombres y mujeres. Las personas pueden llegar y llevarse un par de prendas dependiendo cual sea su necesidad. Por otro lado, la iglesia Second Baptist también ha abierto sus puertas desde el lunes donde las personas pueden llegar a refugiarse y quedarse a dormir o pueden solo recibir alimentos. Según el pastor Dana Moore, tienen cupo para unas 30 familias. "Esta es solo una manera de poder compartir el amor de cristo con la comunidad", dijo. Es incierto cuando regresará la electricidad a los hogares y mientras la gente intenta sobrellevar la situacion la alcaldesa de la ciudad Paulette Guajardo anunció que planean abrir más refugios para los que no han podido recibir ayuda. Adicionalmente estos son algunos otros de los centros de calentamiento disponibles, sin embargo no están abilitadods para dormir y tampoco repartirán comida. CENTROS DE CALENTAMIENTO:

La Retama Central Library, 805 Comanche, 826-7000 Ethel Eyerly Senior Center, 654 Graham Road, 826-2330 Garden Senior Center, 5325 Greely Drive, 826-2345 Oveal Williams Senior Center, 1414 Martin Luther King Drive, 826-2305 Northwest Senior Center, 9725 up River Road, 826-2320 Lindale Recreation Center, 3133 Swantner Drive, 826-3449

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.