El hombre que se prendió fuego en la gasolinera Stripes ha muerto

ACTUALIZACIÓN:

El hombre que, según testigos, se prendió fuego en una estación de servicio Stripes ha fallecido.

Según el jefe asistente Tony Pérez del Departamento de Bomberos de Corpus Christi, el hombre de San Antonio murió el domingo a la 1 a.m.

Pérez dijo que el Departamento de Bomberos dará más información sobre su muerte y el incidente de la semana pasada más tarde hoy.

Como hemos informado, el 29 de julio, testigos reportaron que un hombre de San Antonio se prendió fuego a él y a su SUV en la estación Stripes en South Padre Island Drive y Airline Road.

Los transeúntes cercanos corrieron a ayudarlo y le echaron agua hasta que llegó la ayuda. El hombre fue llevado de urgencia al Corpus Christi Medical Center en el Hospital Bay Area, pero sus heridas eran tan graves que fue trasladado en helicóptero a la unidad de quemados del Brooke Army Medical Center en San Antonio.

La Policía de Corpus Christi dijo que la esposa y los hijos del hombre estaban dentro de la SUV, pero lograron salir a salvo.

ORIGINAL:

Un hombre se encuentra en estado crítico después de que testigos dicen que se prendió fuego en una tienda Stripes en la intersección de SPID y Airline Road el martes.

Un video compartido con nuestra estación hermana KRIS 6 muestra la escena caótica que se desarrolló durante la hora de tráfico. Las imágenes capturan la llegada de los servicios de emergencia entre gritos de espectadores conmocionados.

Erika Saldivar presenció el incidente de primera mano.

"Salí del trabajo y luego escuché un grito feo, feo y luego, miré y pensé, oh, alguien está peleando o algo así y luego seguí caminando y luego me di la vuelta y vi todo el lugar como en llamas,” Saldivar dijo.

Según la policía, el hombre fue trasladado inicialmente al Bay Area Medical Center el martes por la noche. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado en avión al Brooke Army Medical Center en San Antonio, donde permanece en estado crítico.

Saldivar dijo que intentó llamar al 911 pero encontró las líneas ocupadas.

"Pero me llamaron de inmediato y les dije dónde estaba y me dijeron que ya venían los bomberos,” Saldivar dijo.

Muchos otros testigos informaron dificultades similares para comunicarse con los servicios de emergencia durante el incidente.

El jefe de policía de Corpus Christi, Mike Markle, aclaró que no hubo retrasos en la respuesta a la escena, señalando que tales incidentes críticos son poco comunes en el área.

"Miles de personas llaman, obviamente habrá algunas que no logren comunicarse, eso no significa que la llamada no esté siendo atendida,” Markle dijo.

Jefe Markle agregó que sus oficiales estuvieron ahi y fueron quienes apagaron la linea de gas.

El incidente ha afectado profundamente a la familia del hombre. Elizabeth Lilly, quien está ayudando a buscar al gato desaparecido de la familia que escapó durante el caos, expresó preocupación por los niños involucrados.

"Oremos por esos pobres niños y oremos para que podamos devolverles este gato porque ese gato significa mucho para ellos y es más que solo rescatar al animal. Se trata de estos pequeños niños,” Lilly dijo.

Varios testigos informaron haber escuchado al hombre decir que iba a prenderse fuego antes de que ocurriera el incidente.

Los investigadores de incendios están trabajando para obtener el video de vigilancia de la tienda Stripes para determinar exactamente qué sucedió. Los funcionarios esperan tener más información sobre la causa oficial para el viernes.

