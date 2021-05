Hispanas en Corpus Christi clasifican a importante campeonato de gimnasia

Posted at 10:59 PM, May 06, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Isabella Santiago y Lina Ortiz son dos jovencitas en Corpus Christi quienes estarán compitiendo en los campeonatos de gimnasia del oeste que se llevan a cabo en Coralville, Iowa. “Nos sentimos muy orgullosos que como una familia hispana que venimos de parte de México y mi hija haya llegado tan lejos", dijo dice Veronica Santiago, madre de Isabella. "Y es un gran orgullo, después de 7 años, es su primera vez que ha llegado a un campeonato en westerns". Más que compañeras de ginmnasia, son amigas cercanas ya que llevan dedicándose a la gimnasia desde que eran pequeñas. Isabella Santiago tiene 13 años, y Lina Ortiz 18. “Nunca me imagine que llegaría tan lejos", dijo Ortiz. "Estoy muy orgullosa de mi, y de mi amiga, de ver como ha mejorado. Estoy emocionada de verla competir, y la voy a extrañar cuando me vaya a la universidad". Ambas entrenan por más de 22 horas a la semana en el gimnasio North West Kids Sports Complex en Corpus Christi, y alentadas por su entrenador Shane Sanders, practican sus rutinas de barras, la boveda y coreografías musicales. “Ellas son super trabajadoras y tienen mucho talento," dijo entrenador Shane Sanders. "Son muy dedicadas a este deporte, y las he visto mejorar al pasar los años”. Ambas han superado varios obstáculos, como recuperarse de lesiones previas, para volver a competir nuevamente. “Hace dos años me lesioné el pie y baje varios niveles", dijo Ortiz. "Y después con la pandemia me quería dar por vencida pero estoy orgullosa que no lo hice”. Con los ánimos altos se enfrentarán el viernes y el domingo contra las mejores gimnastas juveniles del oeste de Estados Unidos, contando con el apoyo de sus familiares y el aliento de toda la comunidad que ya las considera ganadoras.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.