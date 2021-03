Granjeros locales perdieron los sembríos por las bajas temperaturas

Posted at 11:41 PM, Feb 23, 2021

ROBSTOWN, Texas — Para granjeros como Scott Frazier quien se dedica a la siembra de granos y algodón al igual que la ganadería, los días de sequía ya venían causando estragos a su trabajo y dice que las bajas temperaturas fueron solo un reto más. "El clima frío fue un reto ya que había un poco de maíz sembrado", dijo. "Y también asegurandonos que los animales tengan agua y debíamos tener cuidado que la maquinaria no se congelara". En febrero comienza la temporada de siembra de maíz , y ahora les toca sembrar todo de nuevo. Sin embargo, Frazier dice que le trae alivio saber que no sembró frutas y vegetales como lo hicieron otros granjeros en otras áreas ya que el impacto hubiera sido mayor. "En cuanto a el sembrío de maíz, como estamos al comienzo del año, los productores van a perder el costo de la semilla que habían sembrado", dijo Jason P. Ott, un agente del condado Nueces de la Extension Agrícola de la Universidad de Texas A&M. Segun Ott, cuando la temperatura baja menos que los 28 grados es dificil que los cultivos sobrevivan. Muchos agricultores se arriesgaron a sembrar el maíz antes del frente frío, con la esperanza de que valiera la pena, pero sufrieron pérdidas y tendrán que sembrar todo nuevamente. Parte de los costos que los agricultores ahora enfrentan son la compra de nuevas semillas que tendrán que plantar y el fertilizante para el terreno. Según la Extension Agrícola de la Universidad de Texas A&M, se estima que las perdidas del maíz que se había plantado en el área supera los $160 mil. Cada semilla de mais tiene el valor de unos $82.50 por acre. Estos meses son claves para granjeros como Scott Frazier ya que lo que llegan a cosechar de granos y algodón lo guardan para el resto del año. Por el momento, la únca esperanza para personas como frazier es que llueva durante las próximas semanas para que sus cosechas sean un éxito otra vez. "En esta area solo cultivamos una vez al año hay muy pocas tierras irrigadas, la mayoría de nosotros dependemos de una cosecha al año", dijo.

