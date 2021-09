Fuertes penalidades para los que paguen por sexo en nueva ley de Texas

Posted at 7:31 PM, Sep 01, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Dando un paso más en la batalla contra el tráfico humano, Texas se convierte en el primero estado en penalizar como delito de primer grado a las personas que soliciten la prostutución. “La manera más facil para atacar este crimen es terminar con la demanda, si no hay demanda entonces ya no hay un producto que comprar", dijo Michelle Putman de la oficina de la fiscalía del condado Nueces. Antes las penalidades máximas eran 180 días de cárcel y una multa de $2,000, pero ahora los culpables enfrentan hasta dos años en prisión y una multa de hasta $10,000. Organizaciones locales como New Life Refugee Ministries, donde proveen refugio y rehabilitación a las víctimas de tráfico sexual, dicen que muchas de las trabajadoras sexuales son forzadas a trabajar. “Esta ley hace una gran diferencia necesitan cambiar la mentalidad de los hombres que quieren pagar por sexo y que enfrenten penalidades," dijo Tina Canary del refugio. Texas es uno de los estados donde más ocurre el tráfico humano, según un reporte del Statewide Human Trafficking Mapping Project of Texas. Calculan que son más de 79,000 las víctimas del tráfico sexual en el estado, y los traficantes generan ingresos de millones de dólares. Si usted es víctima de tráfico humano o conoce a alguien que necesita ayuda puede llamar a la linea de ayuda al 888-373-7888.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.