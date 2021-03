Familias vulnerables están siendo afectadas por falta de agua

Posted at 1:04 PM, Feb 17, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — No solamente son miles los que no tienen electricidad, ahora es la escasez de agua, resultado del mal tiempo que afecta a varios de los resdientes en area costera, en medio de un aviso de ebullicción de agua. Sin embargo familias como la de Sandra López, quien tiene 7 hijos, no tienen agua pra hervir, ya que la tubería de su casa se rompio por el frío. "No tenemos nada de agua para cocinar, para lavar los trastes, para bañar, para hacer el baño . . . tomar agua ", dijo. Dicen intentan sobrellevar la situación como pueden, ya que se les ha hecho dificil salir a comprar agua. "No podemos salir, no tenemos un carro para salir y también estoy en silla de ruedas", dijo. "Está muy difícil para nosotros salir traer agua." Las autroidades de la ciudad de Corpus Christi emitieron un aviso de ebullición del agua para todos los clientes de Corpus Christi, incluyendo a Calallen, Padre Island y Flour Bluff, luego de que ellos dicen que se rompió una tubería significante de la ciudad. Oficiales de Corpus Christi dicen no han habido indicios de que haya bacteria en el sistema. Según autoridades, la pérdida de energía ha complicado aún más las reparaciones y no saben cuando será solucionado el problema. Para asegurar que no hayan bacterias en el agua para beber y cocinar, los residentes deben hervir el agua durante dos minutos. Varias familias como los López no tienen agua para hervir, debido a las tuberías congeladas o rotas. Algo que perjudica también a los más pequeños que deben pasar en casa por las clases canceladas. La alcaldesa de Corpus Christi Paulette Guajardo y autoridades de la ciudad habían prometido abrir puntos de distribución de agua y llevar suministros a las personas que se les imposibilitaba salir de sus casas. Algo que hasta ahora familias como la de Sandra López no han visto cumplido. Si tiene preguntas sobre el aviso de ebullición de agua puede comunicarse con el Centro de Llamadas de la Ciudad de Corpus Christi al 361-826-CITY (2489).

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.