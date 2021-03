La ciudad de Corpus Christi regala miles de paquetes de agua embotellada el viernes

Posted at 10:39 PM, Feb 19, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — En medio de un desabastecimiento, y alerta de ebullición de agua en diversas áreas de la zona costera, se llevaron a cabo eventos distribución de agua embotellada. En el County Health District en 1702 Horne Roa se distribuyeron unas 1,400 botellas de agua entre algunos de los residentes lo necesitaban. Muchos dicen fueron a las tiendas y no encontraron agua potable. Todo esto en medio de una alerta de ebullición de agua para varios condados. "A mí se me reventaron todas las pipas del agua oiga ando buscando plomería no puedo fallar", dijo un residente que llegó con su carro a recibir las botellas. Robert Rocha el jefe de bomberos de Corpus Christi dice que, si es necesario, van a abastecer a más gente y continuar con las reparticiones durante los próximos días. "Ya sabemos que hay gente que no tiene y ahorita en el pueblo no puedes tomar el agua de la llave y estamos dando agua a gente en su carro hay cinco lugares donde nosotros estamos dando agua a gente", dijo. Los voluntarios le entregaron dos paquetes de botellas de agua a cada carro que se iba acercando y la colocaban en la parte trasera. Silvia Mirelles dijo sentirse aliviada ahora que tiene sus botellas, pero le costó encontrar la ubicación correcta ya que no sabía dónde tenía que ir. "No anunciaron porque entrada y estábamos vuelta y vuelta y ahora tengo que encontrar gas", dijo. Sin embargo, hacer fila en el carro por unas horas es mejor que ir a las tiendas y regresar sin nada a la casa dice Juan. "Encontramos agua si gracias a Dios . . . ha estado bien dificil", dijo. La alerta de ebullición de agua sigue en pie para varios condados de la Zona Costera y mientras muchos hogares siguen con falta de agua y electricidad unas cuantas botellas no serán suficientes si el problema continúa.

