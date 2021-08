Estudiantes se alegran por su regreso a clases presenciales

Posted at 9:26 PM, Aug 10, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Se reanudaron clases presenciales para miles de estudiante en Corpus Christi. En medio de un aumento de casos de COVID-19, representantes del distrito aseguran que harán lo posible para proteger a los estudiantes. A pesar de que las hijas y la sobrina de Veronica Salinas sienten miedo de contagiarse, dicen estar emocionadas de volver a tener esta vida social que tanto les hizo falta durante el encierro de las clases virtuales. “Puedo ver hablar con mis amigos hablar con mis amistades", dijo Keisy Rodriguez de 14 años, estudiante de la preparatoria Collegiate. "Estaba aburrida en la casa.” Salinas se alegra por ellas. “En realidad, en persona es satisfactorio para ellos porque están conviviendo con los amiguitos y presenciando a los maestros rápidamente”, dijo. Todas llegaron a la preparatoria collegiate utilizando su cubrebocas, a pesar de que no son obligatorias, y Salinas les aconsejó que mantengan las precauciones de salud. “Sí me dijo que me ponga la máscara y tenga mi distancia con toda la gente”, dijo Jatziry Saucedo de 15 años, estudiante de la preparatoria Collegiate. Ashley Salinas, la hija menor de Veronica, estudia en la primaria Mary Helen Berlanga, y a sus 10 años, no tiene la edad suficiente para poder vacunarse. Algo que le causa angustia a Veronica Salinas debido a que se puede contagiar en el salon de clases. Veronica Salinas dice que hubiera prefierido que se mantengan los estudios virtuales por este motivo, y también porque trabaja durante todo el día para sostenerlos. "Si la situación se pone más grave o delicada, sí me gustaría que volvieran al 'Zoom', porque yo me siento más segura y más tranquila que estén en casa”, dijo. Por el momento, no hay planes por parte de CCISD de ofrecer la alternativa de clases virtuales. Si llegan a salir casos positivos, se les notificará a los padres de inmediato. Y con la transición a las clases presenciales, los padres de familia como Veronica Salinas, dicen esperan todo salga bien. "Tienes que cuidarte y estar un poco tranquila y ver las cosas como son y aprender a sobrevivir con este virus”, dice. Otras también escuelas comienzan esta semana: El miércoles le toca el turno a los estudiantes de Robstown. El jueves le toca a los de Calallen, Gregory-Portland y Taft.

