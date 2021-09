Estudiantes de la secundaria Marvin Baker conmemoran y aprenden sobre los ataques del 11 de Septiembre 2001

Posted at 7:56 PM, Sep 12, 2021

CORPUS CHRISTI — En los salones de clases de los Estados Unidos los maestros enseñan a sobre lo que fue un día que impactó para siempre al país.

Por medio de un video que recapitula los hechos terroristas del 11 de Septiembre del 2001, es como la maestra de español Laura Banda introduce el tema a sus estudiantes de octavo grado en la secundaria Marvin Baker.

“Es un modo de tan siquiera empezar una plática una conversación una discusión para ver donde quedamos para enseñarles de algo que es histórico ahora porque es una memoria para muchos.” Dice la maestra Banda.

El video que incluye una entrevista con un bombero y un policía, fue hecho por varios estudiantes de la misma secundaria quienes dicen sienten conmovidos y quieren rendirle tributo a las vícitmas… y expresar su respeto por los militares… y también policías y bomberos que salvaron vidas.

“Admiro su valentía murieron para ayudar a las personas … y los militares nos protegieron del peligro del terrorismo…es muy fuerte ver las imágenes de los edificios cayéndose miles de personas murieron…” Dice el estudiante Brodi Meyer.

Son estudiantes que no habían nacido… y otros como Mauro Aldair quien dice que su primera vez aprendiendo sobre lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001… fue en el salon de clases con la maestra .. debido a que sus papás vivían en México en ese entonces.

“¿porqué los terroristas hicieron eso? me siento un poco triste porque paso todo muy rápido en un día entonces me siento muy mal." Dice Aldair.

Los maestros esperan que con estas discusiones los jóvenes entiendan como a partir de eso cambio la historia, donde todavía se viven las secuelas de la invasión en el medio oriente que cobró la vida de miles de militares estadounidenses que decidieron entregar su vida por la seguirdad del país..

“Me enorgullece ver a los estudiantes rindiendo tributo… yo soy un veterano y me siento honrado de ver como mantenemos viva la memoria en los salones de clases...cuando ven los videos les da un sentido de unidad." Dice John Dobbins, el principal de la escuela.

Para las nuevas generaciones como Mauro, y Brodi, es un día que no solamente despierta el respeto por los que lucharon para defender a la patria, sino su deber por mantener vivo el recuerdo.

