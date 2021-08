En CCISD las clases virtuales podrían ser algo que evalúen debido al aumento de casos

Posted at 8:46 PM, Aug 03, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Miles de estudiantes del distrito escolar independiente de Corpus Christi regresarán a clases dentro de una semana. Y con el aumento de casos de COVID-19, el superintendente Roland Hernandez dice que las clases virtuales podrían ser una opción. "Sí, es algo que estábamos analizando más de cerca luego pero de que el estado lo prohibió para los distritos escolares, no lo hicimos", dijo. "Sin embargo, si llegamos a un punto de números alarmantes lo vamos a revaluar". Sin embargo, algunos estudiantes están en desacuerdo con la posibilidad de regresar a clases virtuales. “Estar aislada me afectó bastante", dijo Andrea Garcia, una estudiante en la preparatoria King. "Necesitamos el contacto con nuestros compañeros de clases. La pandemia fue muy difícil, estar sola con mi computadora”. A pesar de que no es obligatorio el uso de mascarillas para el estado de Texas, según el manual de plan de retorno a clases de CCISD, se anima fuertemente a que los estudiantes las utilicen, especialmente los que no están vacunados. “No estoy de acuerdo con el uso de las mascarillas obligatorio", dijo una mare de familia. "Para mí, es mas importante el hecho que mi hijo necesita interactuar con sus compañeros de clases”. Adicionalmente, los estudiantes o maestros que den positivo o sean expuestos al coronavirus serán puestos en cuarentena por al menos 10 días, y se pide a los padres de familia que si sus hijos presentan sintomas no los envíen a clases. “Los padres de familia tuvieron un año muy difícil con sus hijos en casa, pero hicieron lo mejor para protegerlos”, dijo una maestra. Según cuenta Hernandez, si los casos llegan a aumentar dentro de los salones de clases, van a evaluar si necesitan agregar nuevas pautas. Y mientras tanto, algunos estudiantes miran con optimismo el regreso a clases presenciales. "Nosotros somos como una familia en esta escuela y estar en clases virtuales nos afecta mucho", dijo Miranda Lopez de la preparatoria King.

