El secretario de transporte firma una guía para que todos los camioneros hablen inglés

CORPUS CHRISTI, Texas — El secretario de Transporte, Sean Duffy, firmó el martes una orden que exige que los conductores de camiones comerciales dominen el inglés. Bajo la nueva guía, los conductores que no cumplan con los requisitos de dominio del inglés de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes serán dados de baja. La orden del Secretario de Transporte se basa en la orden ejecutiva del presidente Trump de Abril que describía la política. Esta orden anuló un mandato del expresidente Obama que impedía a los agentes del orden dar de baja a conductores que no hablaran inglés. La administración Trump afirmó que el nuevo requisito garantizará que los conductores puedan leer y comprender las señales de tráfico; comunicarse con los agentes de seguridad vial, la patrulla fronteriza, los puestos de control agrícolas y el personal de las estaciones de límite de peso de carga, proporcionando y recibiendo retroalimentación e instrucciones en inglés. Duffy insiste en que esto hará que las carreteras del país sean más seguras. "Hay numerosos ejemplos en todo el país de personas que operan este tipo de equipos sin hablar el idioma", declaró Duffy. "Y los resultados han sido devastadores y han cobrado la vida de tantas familias estadounidenses que esto va a terminar ahora mismo".

