El robo de catalizadores de vehículos continúa aumentando en la Zona Costera

Posted at 8:55 PM, Jun 22, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — En plena luz del día y en cuestión de segundos, su vehículo podría quedarse sin el convertidor catalítico. Y es que según la policía de Corpus Christi, los robos a vehículos, en especial de los convertidores catalíticos, se han convertido en la nueva “ola de crimen”, aumentando en un 312 por ciento desde el 2020. "Si no te ha pasado, seguro conoces a alguien que le han robado", dijo Andrew Liaromatis, representante del departamento antirobos de la policía de Corpus Christi. "Es una nueva ola de crimen. Ocurre en plena luz del día, se roban los convertidores catalíticos en menos de 12 segundos. Debe procurar parquear en un lugar seguro". Uno de los motivos, según CCPD, es que son vendidos ilegalmente a un precio más alto. "La demanda para convertidores catalíticos ha incrementado, y los criminales los venden a compañías de reciclaje donde antes los vendían a $300, ahora pueden ganar hasta $2,000", dijo. Los mecánicos como Jerry Zamora del negocio Zam Automotives dicen que los criminales suelen robar los carros más grandes. “El conversor catalítico contiene metales valiosos, por eso los roban", dijo Zamora. "Las personas que tienen camionetas son más vulnerables, ya que estos carros están elevados del piso y es mas fácil meterse por debajo”. Una reparación puede costar más de $700. Es por eso que puede seguir los siguientes consejos para prevenir ser víctima de robo: Parquear dentro de un garaje o lugar iluminado Instalar cámaras de seguridad Instalar luces con sensores en su propiedad Escribir el número de licencia en el VIN de la placa Si usted ha sido víctima de un robo puede llamar al departamento de robo vehícular de la policía de Corpus Christi al (361) 886-2841.

