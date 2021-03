El desabastecimiento también impactó a los supermercados hispanos

Posted at 11:02 PM, Feb 22, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Luego de una semana de crisis por el mal tiempo, es difícil encontrar productos básicos no solamente en las tiendas grandes como H-E-B y Walmart, pero también en los negocios hispanos como los Supermercados Jalisco. Hay varios estantes vacíos ya que hay escasez de pan, tortillas, huevos y leche. "No he encontrado", dijo Francisca García, quien llegó buscando leche al supermercado. "Me dicen que pa'qui, pa'ya, pero cuando llego ya no hay leche. No hay nada". El desabasto es debido a las compras excesivas de las personas, junto con la suspensión de los cargamentos. "La cosa es de que nosotros vivimos aquí en el sur de Texas y, por lo mismo, las carreteras, cuando estaban ya frizadas, ocacionaban muchos accidentes", dijo Ruth Palomino, parte de la familia propietarios de los supermercados Jalisco. "Entonces las compañías prefirieron no abrir el camino o la ruta para esta area para evitar los accidentes". Otro motivo por el cual los productos están tardando en llegar es que las entregas estan priorizandose para las ciudades grandes, las cuales fueron más afectadas por el mal tiempo como Austin y Houston. "La gente todavía anda desesperada porque todavía no encuentra el abastecimiento de agua, que es una base principal", dijo Marco Antonio García Marquez, encargado de la seccion de carnes en la tienda Jalisco. "La leche principalmente es un producto básico que no se encuentra al 100 por ciento surtido". Palomino dice que el pollo se terminó casi de inmediato, algo que ya pudieron recuperar para esta semana. La leche en polvo, producto que no suele ser tan popular, se agotó debido a que la gente no contaba con electricidad para mantener fría la leche líquida. Dice que las personas continúan llegando a comprar pero ya un poco más calmados, y piden paciencia hasta que logren recuperarse y llenar de nuevo los estantes. Lo que queda son cajas grandes de huevos algo que tubo que ser limitado la semana pasada perose espera que el cargamento de productos llegue esta semana. Es por eso que mientras logran llenar sus estantes piden paciencia. Para el lunes por la tarde lograron recibir más pollo y un poco de huevos. Sin embargo, piden que la gente compre solamente la cantidad que necesite. Y mientras tanto residentes como Francisca García continúa recorriendo las tiendas con la esperanza de encontrar leche. "La leche se necesita para tomar el café para hacer atole", dijo Garcia, mientras se sube al carro para buscar otra tienda. "Mi hermano toma leche. Le gusta tomar leche calientita porque él esta incapacitado".

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.