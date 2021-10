El Colegio Del Mar ofrece cursos en inteligencia artificial

Posted at 4:18 PM, Oct 07, 2021

CORPUS CHRISTI — El Colegio Del Mar busca ser una institución innovadora, creando un nuevo curso de tecnología que se enfoca en la inteligencia artificial.

El curso titulado "Sistemas Geográficos En Inteligencia Artificial" se ofrecerá por primera vez este otoño.

Hasta el momento son 10 los estudiantes que se han inscrito al curso que dará el doctor Phillip Davis quien dice que el conocimiento de la inteligencia artificial puede aplicarse en cualquier campo profesional.

Y de hecho ya lo utilizamos todos los días, como cuando le pedimos a nuestro teléfono inteligente que haga una tarea por nosotros.

