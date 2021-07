Delfines en la Zona Costera en riesgo debido a que más personas los alimentan o se acercan indebidamente

Posted at 8:39 PM, Jun 25, 2021

PORT ARANSAS, Texas — En playas como Aransas Pass, acercarse con el bote para ver a un delfín de cerca puede ser algo muy llamativo, sin embargo, expertos advierten que debemos admirarlos solamente a distancia ya que si no les damos su espacio los estamos poniendo en peligro. “El mayor problema ocurre cuando les dan de comer y los delfines agarran confianza con los humanos, pero estos son animales salvajes y al buscar que los alimenten, muchos se han lastimado con las helices de los botes", Dijo la bióloga Dara Orbach, quien lidera una investigación junto con varios estudiantes al comportamiento a los delfines de la Zona Costera. Ellos han observado como cada vez más los delfines se afectan por la irresponsabilidad de los humanos y han encontrado que varios tienen las aletas heridas. Uno de los casos más recientes es el avistamiento de un delfín que nada al en las aguas de la Isla Del Padre. “Pensamos que está herido, pero no podemos llevarlo a rehabilitación porque este es su hábitat natural”, dijo Heidi Whitehead, representante de Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. “Lo más importante es que la gente se mantenga alejado de este animal hasta que sepamos la magnitud de sus heridas”. La distancia mínima con un delfín debe ser de 50 yardas. Brenda Virella dice que junto con su familia disfrutan pasar los ratos libres en las playas de Aransas Pass observando a los delfines. “Es un área bien relajante y nos encanta ver los delfines son muy bonitos”, Dice Virella. Virella dice que siempre procuran observarlos a distancia para no causarles daño. "No nos acercarnos mucho a ellos y tener distancia y no echarles comida”, dijo Virella. Es por eso que las autoridades instan a que más gente siga el ejemplo de Virella. Si se llega a infringir la ley, las personas pueden enfrentar hasta $100 mil de multa y un año en la cárcel. Si usted llega a ver un delfín herido no debe acercarse sino llamar a las autoridades al 1-800-853-1964.

