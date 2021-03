De esta manera puede evitar que la factura de gas natural llegue muy alta

Posted at 10:33 PM, Feb 25, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — Un aumento en la demanda de los clientes, junto con un suministro de almacenamiento inadecuado, es lo que ha ocasionado un significante aumento en los precios de gas natural en todo el país. Pero todavía se puede evitar que la factura llegue muy alta. “Eschuche que lo van a subir no me parece justo como que no está bien pienso que no ahorita que hay poco trabajo y van a aumentar esas cosas que no podemos pagar tanto”, dijo Federico

Gómez. Y para el, la noticia que van a subir el precio del gas natural le preocupa y perjudica en sus finanzas ya que dice el y su familia todavía están intentando recuperar las ventas en su negocio Frutas y Antojitos el Rey ya que tuvieron que cerrar durante los días fríos la semana pasada. Oficiales de la Ciudad de Corpus Christi dicen que conservar la electricidad, también puede ayudar al momento de ahorrar el gas natural es por eso que se debe ajustar el termostato a menos de 68 grados. "Algunas residencias tienen el sistema de ac para enfriar en verano lo tienen electrico pero el sistema de calefaccionsi la persona tienen un furnace un aire central de gas recomendamos que lo ajusten un poco que no este tan caliente", dijo Sergio Luna del departamento de gas de Corpus Christi. Otras formas de minimizar el uso de gas incluyen: Reducir el tiempo bañándose ya que la ducha representa casi el 40 por ciento del uso de agua caliente de su hogar Si tiene una piscina, no use el calentador de piscina. en su lugar, haga funcionar la bomba para hacer circular el agua y evitar que se congele.

Para quienes tienen energía, desenchufe los dispositivos electrónicos y apague las luces que no estén en uso. Al conservar la electricidad, también ayuda a conservar el gas natural.

Abstenerse de usar electrodomésticos grandes como lavadora, secadora, horno y lavavajillas a diario. Cuando esté en uso, limite la apertura del horno y la puerta de la secadora para evitar desperdicio de energía.

Mantenga la compuerta de la chimenea cerrada a menos que haya fuego. Baje la temperatura de su calentador de agua a 120 grados. Puede representar hasta el 25 por ciento de la energía consumida en su hogar. Gómez dice que tratará de no usar su electricidad y gas para evitar cuentas altas en sus facturas. “El gas prender lo menos que se pueda la luz y el gas prender lo menos que se pueda para ahorrar”, dijo. También es importante recordar que las fugas de gas pueden ser peligrosas. Si tiene una emergencia o presiente el olor a gas natural, abandone el área inmediatamente y reportelo al 361-885-6942 o al 911.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.