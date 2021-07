De esta manera podemos ayudar a no contaminar la capa de ozono

Posted at 6:47 PM, Jun 18, 2021

CORPUS CHRISTI, Texas — En días calurosos y que vemos el cielo despejado, la gasolina de nuestros vehículos puede causar daño a la capa de ozono al momento de evaporarse. Es por eso que, segun expertos de la Universidad Texas A&M-Corpus Christi, debemos evitar manejar para no contaminar el aire. “No llenes el tanque de gas, porque eso emite vapores en el aire", dijo Trent Thigpen, el gerente de la programa Pollution Prevention Partnership. "No manejes si no necesitas, comparte el carro con alguien para hacer los pendientes, si estás usando servicio de ventanilla, apaga el carro mientras esperas. Esto previene que las emisiones se mezclen con el sol y otros contaminantes“. Poner de nuestra parte para cuidar el medio ambiente es una decisión voluntaria, sin embargo expertos como Gretchen Arnold, representante de la organizacion Coastal Bend Air Quality Partnership, alertan que si nos descuidamos y generamos altos niveles de contaminación, la ciudad podría imponer reglas. “Cuando el aire de la ciudad ya no refleja los niveles regulatorios de ozono, se pueden imponer penalidades y mandatos en actividades", dijo. Es por eso que es necesario que pongamos en práctica más costumbres para prevenir contaminacion como: No llenar el tanque de gasolina Caminar o usar bicicleta Evitar hacer jardinería (muchas veces las maquinas podadoras de césped causan mas contaminación que los carros.) Dar mantenimiento al vehículo Adicionalmente, debe asegurarse que las llantas tengan la presión suficiente ya que si están muy bajas el carro utiliza más gasolina de lo necesario. A través del programa "Autocheck", la Universidad Texas A&M-Corpus Christi ofrece servicios gratuitos para cheqeos generales, como las de las emisiones y el motor. Puede visitar https://autocheck.tamucc.edu para ver los horarios de este servicio.

